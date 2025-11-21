Fiems lança leilão com 108 lotes de carros, móveis e equipamentos com lances já na próxima semana

Pregão online reúne veículos a partir de R$ 9 mil e itens usados do SESI e SENAI; lances abrem dia 24

O Sistema FIEMS vai abrir na próxima segunda-feira (24) um leilão com 108 lotes formados por carros, móveis, motores e equipamentos de informática que pertenciam ao SESI/MS e ao SENAI/MS. O pregão será totalmente online e ficará disponível até 14h do dia 27 de novembro, conduzido pelo leiloeiro público Gabriel Aude Leite de Araújo Silva.

Antes da abertura dos lances, os interessados poderão fazer a inspeção presencial dos itens no Centro de Convenções Albano Franco. A visitação ocorre de segunda (24) a quarta-feira (26), das 8h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h.

Entre os veículos disponíveis para disputa estão um Toyota Etios SD Xplus AT 2019/2019, com lance inicial de R$ 9 mil, e um Fiat Palio Weekend Attractive 1.4 2013/2014, que começa em R$ 13 mil. Equipamentos de informática — como CPUs, monitores, notebooks, tablets, impressoras e televisores — compõem parte dos lotes, além de móveis como cadeiras, mesas, armários, bebedouros e catracas eletrônicas, e também motores.

O leilão é aberto a pessoas físicas e jurídicas de qualquer região do país. Os compradores deverão retirar os bens arrematados entre 1º e 3 de dezembro, nos horários de visitação. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 3363-7000.

O catálogo completo, com descrição e fotos de todos os itens, estará disponível na plataforma oficial da Casa de Leilões no momento da abertura dos lances.

