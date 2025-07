Projeto social realiza doação de agasalhos, calçados e sopão solidário neste domingo em Campo Grande

Moradores do Jardim Noroeste, em Campo Grande, poderão contar com uma ação solidária neste domingo (20). O projeto social Tocar a Fúria do Tigre, promovido pela Associação GRCBI (Grêmio Recreativo Cultural Bateria Independente) Fúria do Tigre, realizará a doação de agasalhos, calçados e sopão para a comunidade.

A programação começa às 9h30, com o cadastro dos beneficiários. A distribuição dos agasalhos e calçados tem início às 10h30 e segue até meio-dia, com entrega por ordem de chegada. A iniciativa visa auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade durante o período de frio.

Além das roupas de inverno, os organizadores também vão oferecer um sopão solidário, reforçando o cuidado com a alimentação daqueles que enfrentam dificuldades.

A ação será realizada na sede provisória da associação, localizada na Rua Vaz Caminha, 506, no Jardim Noroeste.

Serviço

Doação de agasalhos, calçados e sopão solidário

Data: 20 de julho

Horário: 9h30 (cadastro) | 10h30 às 12h (entrega)

Local: Rua Vaz Caminha, 506 – Jardim Noroeste, Campo Grande