Briga entre usuários pode sido motivo de morte no Jóquei Clube

A Polícia Militar deu as primeiras informações sobre o caso da morte de um homem em via pública, na tarde desta segunda-feira (19), na Avenida das Bandeiras, em Campo Grande. Segundo as autoridades, possivelmente a morte foi provocada por uma briga entre usuários de drogas.

Os policiais trabalham com esta versão, visto que foram encontrados no local isqueiros, petrechos para uso de pasta base de cocaína e, inclusive, a arma usada no crime, uma faca de serra. Além disso, é comum estes tipos de casos na região, próxima ao bairro Jardim Nhá Nhá.

A equipe da perícia esteve no local recolhendo os materiais que podem conter relação com o crime e podem ajudar nas investigações. Como, por exemplo, duas grande pedras com marcas de sangue e vestimentas da vítima, atingida com uma faca em baixo do peito esquerdo.

Entenda o caso

Correndo e gritando, um homem de aproximadamente 35 anos, caiu ao chão e morreu com um ferimento de faca no tórax, na tarde desta segunda-feira (19), em frente a uma sorveteria localizada na esquina da Avenida das Bandeiras com a rua Texaco, no bairro Jóquei Clube, em Campo Grande.

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf