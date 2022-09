Homem prende ex-mulher em sua residência após ela ela ir deixar os filhos com ele

Uma mulher, de 21 anos, procurou a Polícia Civil na noite de sábado (17), após ser mantida em cárcere privado pelo ex-companheiro,25, no Bairro Dom Bosco, em Corumbá, distante a 417 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações, o fato ocorreu quando a mulher foi levar os filhos, de 1 ano e quatro meses e outro de 3, para passar o final de semana com o pai.

Conforme o boletim de ocorrência, o ex aproveitou a situação e a convidou para entrar na residência, alegando que tinha comprado fralda e ela teria que pegar. Sem desconfiar, a mulher entrou.

Em seguida, o indivíduo disse que a a jovem não iria sair do local e que ia dormir com ele. Após negar e tentar sair da casa, ela foi impedida pelo autor com socos nos braços, cabeça e rosto.

A vítima relatou a polícia que o agressor dizia que a mataria na frente dos filhos e que ela só sairia da residência dentro de um caixão.

Após estranhar a demora, a mãe da vítima foi até o local. O proprietário da casa, para quem ela havia pedido ajuda anteriormente, mas que não teria acionado a polícia, disse para o homem deixá-la sair do imóvel.

Na delegacia, a mulher pediu medida protetiva contra o homem, que, segundo ela, não aceita a separação.

O caso foi registrado como vias de fato, violência doméstica e ameaça.

Com informações de Diário Corumbaense

Leia Mais: Homem esfaqueado morre em frente a sorveteria da Av. das Bandeiras

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.