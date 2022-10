Briga entre motorista e passageiro acaba em capotamento e morte

Antônio Ananias de Freitas Filho, de 35 anos, morreu na noite desta quinta-feira (06), após um mês e meio internado na Santa Casa de Campo Grande, devido a um acidente de trânsito. No dia 13 de agosto, Antônio era passageiro de um carro, que tinha como motorista o colega Carlos Eduardo.

Em uma discussão acalorada, Antônio levou um soco do motorista, que perdeu o controle do veículo e capotou no trecho da BR-060, entre Chapadão do Sul e Paraíso da Águas, a 293 km da Capital. O carro estava em alta velocidade.

Na época, a vítima fatal ficou presa às ferragens, mas foi socorrida e levada ao setor de traumas da Santa Casa de Campo Grande. De acordo com as informações registradas no boletim de ocorrência, o paciente chegou com um politraumatismo, que evoluiu em infecções e causaram a morte deste.

A mãe de Antônio relatou à Depac Centro (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) que o filho estava trabalhando em uma obra na cidade de Chapadão do Sul. Na noite desta quinta-feira (6), a mãe da vítima procurou a Depac para registrar o falecimento. A ocorrência foi registrada como morte a esclarecer.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: