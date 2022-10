Diversos pontos da Capital serão interditados neste fim de semana; confira

Apesar da chuva o fim de semana será agitado em Campo Grande, com diversos pontos interditados na região central. As interdições darão sequencia das obras do Reviva Centro.

Para evitar transtornos Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) orienta que condutores mantenham a velocidade adequada da via, se atentem aos locais interditados e optem por rotas alternativas.

Entre os dias 8 a 10 de outubro a Rua 13 de Maio com a Rua Pernambuco e a Rua Gen. Mello será interditada por período integral. Para quem precisa passar pelo local, a rota alternativa são as ruas Pernambuco e Pedro Celestino.

Nos dias 11 e 12 de outubro, a Rua 13 de Maio entre a Rua da Imprensa e a Rua Pernambuco ficará totalmente interditada.

Para quem estiver na Rua 13 de Maio, a alternativa é acessar pela Rua da Imprensa e Rua Pedro Celestino e Rua Eduardo Santos Pereira, aos que estão na Rua Amazonas, a opção é seguir na Rua Pedro Celestino e Rua Eduardo Santos Pereira.

Obras

Ao todo, as obras do Reviva englobam 21 km de vias, num quadrilátero formado da Avenida Fernando Corrêa da Costa até a Avenida Mato Grosso, e da Avenida Calógeras até a Rua José Antônio.

Com a revitalização, o centro da Capital Morena ganhará um novo mobiliário urbano, iluminação em led, câmeras de videomonitoramento, containers de coleta seletiva, wi-fi gratuito e calçadas padronizadas, acessibilidade universal e paisagismo com intuito de transformar a região em uma das mais arborizadas de Campo Grande.

