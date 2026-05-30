Briga entre funcionários termina com um morto em centro de abastecimento na Capital

Viaturas da polícia militar estavam no local e o suspeito do crime foi preso

Na madrugada deste sábado (30), uma briga entre dois funcionários nas depedências da Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul) terminou com a morte de um deles no local.

Em nota, a Ceasa informou que a ocorrência aconteceu em uma empresa permissionária instalada na área operacional do estabalecimento.

As suspeitas indicam que os dois teriam iniciado uma discussão na madrugada e as motivações ainda não foram esclarecidas. A vítima seria um jovem que levou um golpe de faca no peito.

Viaturas da polícia militar estavam no local e o suspeito do crime foi preso ainda ma madrugada.

O caso deverá ser investigado.

Confira a nota na íntegra:

A Ceasa/MS informa que a ocorrência registrada na madrugada deste sábado (30) aconteceu em uma empresa permissionária instalada em sua área operacional.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais, que estiveram no local realizando os procedimentos necessários.

A administração da Ceasa/MS acompanha a situação e está à disposição para colaborar com as investigações, fornecendo as informações que forem solicitadas pelos órgãos competentes.

Em respeito ao trabalho das autoridades e aos familiares da vítima, a instituição não irá comentar detalhes relacionados à investigação.

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