Chuva chega a Campo Grande após dia de calor e provoca queda brusca de temperatura no sul de MS

A mudança no tempo prevista pelos meteorologistas começou a se confirmar na noite dessa sexta-feira (29) em Mato Grosso do Sul. Após um dia marcado pelo calor e tempo seco em grande parte do Estado, a chuva alcançou diversos bairros de Campo Grande e provocou queda acentuada nas temperaturas em municípios da região sul.

Na Capital, a precipitação foi registrada em bairros de diferentes regiões, entre eles Centro, Jardim dos Estados, Vila Margarida, Cruzeiro, Mata do Jacinto, São Francisco e Santa Fé. Na Avenida Eduardo Elias Zahran, 15 minutos de chuva foram suficientes para provocar alagamentos, que foram registrados e compartilhados nas redes sociais.

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A instabilidade ocorreu poucas horas depois das previsões indicarem possibilidade de pancadas isoladas em Mato Grosso do Sul. Durante o dia, as temperaturas permaneceram elevadas, mas a aproximação de áreas de instabilidade favoreceu a formação de nuvens carregadas em vários municípios.

Até o fechamento desta reportagem, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) ainda não havia divulgado o volume oficial de chuva acumulado na cidade.

Enquanto a chuva avançava sobre Campo Grande, um temporal acompanhado por fortes ventos causou estragos em Rio Brilhante. Parte da estrutura do terminal rodoviário cedeu e o piso do local ficou alagado em consequência da tempestade.

Queda de até 10°C no sul do Estado

Os efeitos da mudança no tempo foram ainda mais perceptíveis na região sul. Em Dourados, os termômetros despencaram de 27°C para 17°C em poucas horas, segundo dados do Guia Clima da Embrapa Agropecuária Oeste.

A chuva começou no fim da tarde e continuava de forma fraca durante a noite. O acumulado chegou a 7 milímetros, elevando para 210 milímetros o total registrado em maio, volume considerado muito acima da média esperada para o período. A estação meteorológica também registrou vento médio de 10 km/h.

Apesar da queda expressiva da temperatura, não houve registro de temporal em Dourados. A precipitação ocorreu de forma contínua e sem transtornos significativos.

Em Naviraí, os dados da Embrapa apontaram temperatura de 17°C e acumulado de 2 milímetros de chuva. Já em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, moradores relataram apenas garoa e chuva fraca. Embora áreas de instabilidade tenham se formado durante a tarde, o sistema perdeu força antes de atingir a região central do município.

Instabilidade continua no fim de semana

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a combinação entre um cavado atmosférico e o avanço de uma frente fria oceânica favorece a ocorrência de pancadas isoladas, especialmente nas regiões sul e sudoeste do Estado.

Para este sábado (30), a previsão é de sol entre nuvens e possibilidade de chuva isolada. Em Campo Grande, as temperaturas devem variar entre 19°C e 28°C. No domingo (31), os termômetros devem oscilar entre 18°C e 28°C.

A chance de chuva aumenta no domingo, quando as pancadas poderão atingir áreas do sul, sudoeste, centro-norte, norte e nordeste de Mato Grosso do Sul. Apesar disso, os meteorologistas destacam que os acumulados devem permanecer baixos e com distribuição irregular, cenário em que pode chover em um bairro ou município enquanto localidades próximas permanecem sem precipitação.

Nas cidades das regiões pantaneira, norte e do Bolsão, o calor deve continuar predominando. Em Corumbá e Coxim, por exemplo, as máximas podem alcançar 33°C ao longo do fim de semana.

Além da possibilidade de chuva, o alerta permanece para baixos índices de umidade relativa do ar em determinados períodos do dia e para rajadas de vento que podem ultrapassar os 50 km/h em pontos isolados do Estado.

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