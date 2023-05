Briga em oficina mecânica deixa homem esfaqueado na área vermelha do hospital

A Policial Militar foi acionada, na noite de quarta-feira (3), para desvendar um desentendimento em uma oficina mecânica da rua Jose Matte, região do Bairro Vila Neusa, que acabou em uma tentativa de homicídio em Campo Grande. No final, a vítima foi esfaqueada no abdômen e precisou ser internada na área vermelha do Hospital da Santa Casa da Capital.

Segundo boletim de ocorrência, a versão que vítima relatou foi a de que teria ido até a oficina para entregar uma peça, quando chegou no seu veículo VW Gol com o farol de xênon e acabou incomodando os autores que lhe trataram com hostilidade para que desligasse o farol.

Em seguida, ele afirma que durante a briga, correu para seu veículo e pegou um facão para se defender, mas acabou sendo golpeado por uma faca. Depois, saiu correndo para tentar se abrigar, pois os autores queriam lhe matar e estavam com muita raiva. Entretanto, buscou abrigo em uma casa da região e acabou se salvando.

Versão da testemunha

Na oficina mecânica, as autoridades conversaram com uma testemunha que não conhece os autores, mas que a vítima é seu cliente. Ele narra que a vítima chegou com os faróis de xênon muito alto, quando os dois clientes que já estavam no local negociando a prestação de um serviço mecânico, solicitaram com educação para que baixasse ou desligasse o farol, mas a vítima respondeu com ignorância.

Aos policiais, ele revela que um dos suspeitos pediu duas vezes, com educação, para desligar o farol e que ele teria até 00h para conversar com o mecânico. Nesse momento a vítima se alterou e ficou com raiva, dizendo: “Você sabe com quem está falando, e quem sou eu?”.

Na sequência, o autor entrou na discussão e puxou uma faca da cintura para correr atrás da vítima, que foi rapidamente para seu veículo e pegou um outro facão.

Versão do suspeito

A testemunha indicou aos oficiais a localização de um dos autores. Localizado, ele confessou que o autor da facada foi o seu irmão, que fugiu provavelmente para o Pantanal. Além disso, ele relata que a verdade dos fatos foi quea vítima, após a discussão, tentou lhe agredir com tapas no rosto e por esse motivo seu irmão interviu e acabou o golpeando com a faca.

O caso foi registrado como favorecimento pessoal e homicídio simples na forma tentada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro. Acesse também: Polícia procura suspeito de estuprar comerciante na Capital