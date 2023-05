Transferência por DOC vai acabar até fevereiro de 2024

Os bancos associados à Febraban (Federação Brasileira de Bancos) anunciaram nesta quinta-feira (4) que vão encerrar a oferta de transferência via DOC (Documento de Ordem de Crédito) até 29 de fevereiro de 2024.

Tanto pessoas físicas quanto jurídicas serão afetadas pela desativação do serviço de transferência via DOC. As operações realizadas por esse meio são efetivadas um dia após a ordem ser recebida pelo banco. Em 2022, houve 59 milhões de operações por meio do DOC, o que representa 3,7% das 63,07 bilhões de movimentações bancárias realizadas pelos clientes, segundo a Febraban.

O Pix foi a modalidade mais utilizada no período, com 24 bilhões de operações, seguido pelo cartão de crédito (18,2 bilhões), cartão de débito (15,6 bilhões), boleto (4 bilhões), TED (1,01 bilhão) e cheques (202,8 milhões).

Além do DOC, os bancos associados à Febraban também desativarão a TEC (Transferência Especial de Crédito), que é utilizado exclusivamente por empresas para pagamento de benefícios a funcionários.

Na TEC, a transferência de recursos ocorre até o final do mesmo dia em que foi dada a ordem.

As duas operações que deixarão de existir têm limite de transação de R$ 4.999,99.

“Com o surgimento do Pix e a alta movimentação bancária com menores taxas, tanto a TEC quando o DOC deixaram de ser a primeira opção dos clientes, que têm dado preferência ao Pix, por ser gratuito e instantâneo”, disse o presidente da Febraban, Isaac Sidney.

A federação informou que a decisão foi tomada também pela experiência e pelo custo-benefício aos clientes, já que outras modalidades oferecem o mesmo serviço do DOC. A TED (Transferência Eletrônica Disponível) tem a vantagem de o recurso cair no mesmo dia para o destinatário, caso a operação seja feita até as 17h. Já o Pix permite a transferência sem custo em transações de menor valor.

Com informações da Folhapress.