Polícia procura suspeito de estuprar comerciante na Capital

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul procura um suspeito de estuprar uma comerciante, de 55 anos, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Segundo as investigações, a vítima foi deixada amarrada pelo criminoso após cometer o abuso sexual.

Em depoimento na polícia, a mulher relatou que chovia muito no dia do crime e o suspeito entrou na loja para se proteger. Ele usava uma camiseta escondendo o rosto e capuz. Após entrar no estabelecimento, o suspeito pediu para experimentar um produto, mas logo em seguida anunciou o assalto.

A vítima foi socorrida e encaminhada a delegacia especializada, onde passou por exames de corpo de delito e sexológico no Instituto Médico e Odontológico Legal (Imol), na Casa da Mulher Brasileira.

Conforme divulgado pela delegada Maíra Pacheco, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), foram coletadas as digitais do suspeito, que foram deixados no local do crime. Caso seja identificado, o suspeito vai responder pelo crime de estupro e tentativa de roubo com emprego da violência.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do suspeito, pode entrar em contato com a Polícia Civil nos telefones: (67) 9 9293-5611 ou (67) 9 9919-9954.

