Seleção feminina de vôlei estreia com vitória tranquila sobre o Quênia nas Olimpíadas de Paris

Sem sofrer, Seleção verde e amarela faz 16 pontos de bloqueio e confirma favoritismo

A Seleção feminina de vôlei teve uma estreia sem sustos nas Olimpíadas de Paris, na manhã desta segunda-feira (29). Dominante desde o início, fez 3 sets a 0 sobre o Quênia, equipe com pior ranquemento entre as classificadas para os Jogos – enquanto o Brasil é 2º, as quenianas ocupam apenas a 20ª posição. As principais pontuadoras da partida foram Carol e Rosamaria, com 13 pontos cada. Ainda vale ressaltar o ótimo desempenho brasileiro no bloqueio: foram 16 pontos no fundamento, contra só três das adversárias.

Com a vitória sobre o Quênia, o Brasil já assumiu a liderança do Grupo B das Olimpíadas de Paris. A seleção verde e amarela voltará à quadra na próxima quinta-feira (1), às 8h (de Brasília), contra o Japão. Depois, no domingo (4), às 16h (também de Brasília), vai encerrar a participação na primeira fase em duelo com a Polônia. Veja a tabela aqui.

O Brasil entrou em quadra com Macris, Ana Cristina, Gabi, Rosamaria, Thaisa e Nyeme. Diante de um Quênia animado, mas com muitas limitações técnicas, as comandadas de Zé Roberto Guimarães não tiveram dificuldades para fechar o primeiro set em 25 a 14. A parcial foi importante para tirar aquele peso da estreia em Olimpíadas.

O segundo set foi mais uma parcial tranquila para o Brasil. A equipe verde e amarela foi bem na defesa e cumpriu seu papel no ataque, não dando chances ao Quênia. Destaque para Carol, que brilhou no bloqueio e ajudou a construir a vitória por 25 a 13.

A última parcial teve um roteiro parecido com o das duas primeiras. Superior desde o início, a seleção brasileira construiu vantagem no placar tranquilamente e venceu por 25 a 12. Zé Roberto ainda aproveitou para rodar o elenco. Vale ressaltar o ótimo desempenho do bloqueio na partida: foram 16 pontos no fundamento, contra só três do Quênia.

Carol e Rosamaria foram as maiores pontuadoras da partida, com 13 pontos cada. A central derrubou cinco bolas no bloqueio. Thaisa também jogou bem, com 11 pontos. Defensivamente, o Brasil viveu ótimos momentos. Nyeme, Ana Cristina e Gabi, por exemplo, tiveram aproveitamento superior a 70% nas recepções.

O Brasil não perde uma partida de estreia de Olimpíadas desde Seul 1988. No século XXI, só a Turquia conseguir roubar sets das brasileiras, na primeira partida de Londres 2012, que terminou com placar de 3 a 2.

