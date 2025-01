Briga em bar termina com um morto e outro ferido em Dourados

Uma briga generalizada envolvendo ao menos quatro pessoas em um bar terminou com a morte de Rogério Fernando Gonçalves, de 29 anos, na noite de segunda-feira (27). O crime aconteceu no Bairro Vila Cachoeirinha, em Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande. O proprietário do estabelecimento está sendo investigado como suspeito.

De acordo com informações preliminares, a confusão teve início dentro do bar e se espalhou para as ruas próximas. Rogério foi esfaqueado na perna, tendo a veia femoral atingida, e também sofreu um ferimento superficial na testa. Após o ataque, ele ainda tentou correr por cerca de 130 metros, mas caiu nas proximidades do cruzamento da Rua Eulália Pires com a Rua Bolívar Loureiro Rocha, a Via Parque. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local devido à perda excessiva de sangue.

Um outro homem, ainda não identificado, foi ferido possivelmente por pedradas. Ele foi socorrido por uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde e encaminhado ao Hospital da Vida, onde permanece sob cuidados médicos.

As polícias Civil e Militar foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos no local. Peritos criminais também estiveram na cena para coletar evidências que possam ajudar nas investigações. As causas da briga ainda não foram divulgadas pelas autoridades, mas sabe-se que o incidente teve origem em uma discussão dentro do bar.

Rogério era natural de São Paulo e estava em Dourados há poucos dias. A polícia apura se ele tinha alguma relação com os demais envolvidos no confronto.

