Idosa é atingida por reboque que se desprendeu de caminhão na BR-262

Uma mulher de 67 anos foi atingida por um reboque que se desprendeu de um caminhão na rodovia BR-262, próximo ao Bairro Cristo Rei, em Aquidauana, a 141 quilômetros de Campo Grande. O acidente aconteceu por volta das 18h30 de ontem (27).

De acordo com informações divulgadas pelo jornal O Pantaneiro, a idosa caminhava às margens da rodovia quando a parte traseira do caminhão reboque se soltou e a atingiu. O impacto foi tão forte que a vítima foi projetada para fora da pista, caindo em um barranco.

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado e chegou rapidamente ao local para prestar socorro. A mulher apresentava ferimentos contusos na região frontal, escoriações nos joelhos e no braço direito, além de queixas de fortes dores no tórax e na coxa direita. Após receber atendimento emergencial no local, ela foi encaminhada ao pronto-socorro municipal para avaliação médica mais detalhada.

Até o fechamento desta matéria, não havia informações sobre a identidade ou localização do condutor do caminhão. As autoridades devem investigar as circunstâncias que levaram ao desprendimento do reboque, bem como possíveis responsabilidades no acidente.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais