Governador entrega títulos de moradia nas Moreninhas

O Governador Reinaldo Azambuja (PSDB), entrega nesta tarde (26), por volta das 14h os esperados Títulos de Propriedades do Programa de Regularização Fundiária para 209 famílias do Bairro Moreninhas.

Durante a solenidade juntamente com a prefeita Adriane Lopes (Patriota), ele assina a obra de Infraestrutura Urbana para a implantação asfáltica, drenagem de águas pluviais e recapeamento asfáltico na Avenida Alto da Serra e Avenida dos Cafezais – Região das Moreninhas;

“Construímos uma parceria com Campo Grande. Eu e a Adriane estaremos juntos para anunciar essas obras”, adiantou Azambuja em entrevista a uma rádio da cidade na última terça (25).

Sonho antigo da população das Moreninhas, o projeto de um novo acesso ao bairro nascido no início dos anos 1980 se tornou realidade com a licitação para a obra de revitalização da Avenida Alto da Serra. Ao custo de R$ 42,9 milhões, a intervenção na região é a primeira de duas que serão feitas para abrir um novo caminho de entrada e saída das Moreninhas, melhorando a capacidade do trânsito na região Sul da cidade.