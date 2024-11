Bombeiros encontram corpo de adolescente que havia desaparecido no rio Verde há dois dias

Equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontrou, na manhã deste sábado (16), o corpo do adolescente de 13 anos que se afogou, na quinta-feira (14), no rio Verde, em Água Clara, distante 193 quilômetros de Campo Grande.

O menino foi localizado a 14 quilômetros de distância do local onde se afogou e desapareceu. As buscas iniciaram no mesmo dia do acidente, mas somente hoje foi finalizada. Os militares utilizaram uma lancha para auxiliar no transporte pelo leito do rio.

O ponto onde o adolescente se afogou é conhecido por ser de corredeira e possuir muitas pedras. Por conta de uma usina, quando chove a velocidade da água fica muito alta, aumentando o risco de afogamentos.

Não há informações se a vítima estava sozinha na hora do acidente. O caso será investigado pela Polícia Civil da cidade.

