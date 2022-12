Cafu quer técnico brasileiro na Seleção Brasileira e sugere dois nomes

Pentacampeão mundial com o Brasil, tendo participado dos títulos de 1994 e 2002, o ex-lateral-direito Cafu apoia a contratação de um técnico brasileiro ainda em início de carreira para suceder Tite na Seleção.

O ‘capitão do penta’ participou de um evento oficial da Fifa, com craques do passado, e não ficou em cima do muro quando questionado. Ele defende um técnico novo e brasileiro, que possa trazer novos conceitos a seleção.

“Por que vocês não pensam antes em dar uma oportunidade antes a um treinador jovem brasileiro antes de falar de um treinador estrangeiro? Entendam: não sou contra treinador estrangeiro e não estou falando pra vocês que não quero um treinador estrangeiro. Estou colocando o meu ponto de vista em relação ao que eu acho dos treinadores. Eu prefiro um treinador brasileiro, jovem, que possa fazer a Seleção jogar”, defendeu o pentacampeão.

Cafu também falou sobre a eliminação da Seleção Brasileira na fase de quartas de final da Copa do Mundo após perder para a Croácia na disputa por pênaltis. Na opinião do ex-jogador, faltou atenção aos jogadores que estavam em campo.

“Aqueles quatro minutos finais, foi a única coisa que faltou. Uma falta de atenção tirou a seleção brasileira das semifinais da Copa do Mundo. Uma pena porque tinha jogadores jovens, jogadores bons, ao mesmo tempo atletas experientes. Uma simples falta de atenção fez com que o Brasil saísse da Copa do Mundo” completou Cafu.

Torcida pela Argentina

O ex-lateral direito também revelou sua torcida para a Argentina na grande final. Cafu explicou que o grande motivo é seu desejo de ver Messi, jogador que admira, ganhar a Copa em sua última participação.

“Eu vou torcer para o Messi e, torcendo para o Messi, automaticamente você torce para a Argentina. O Messi vem fazendo uma competição importante, chamou a responsabilidade. Argentina perdeu o primeiro jogo e todo mundo começou a criticar o Messi. De uma hora para outra, ele chamou a responsabilidade e falou: deixa comigo. Sempre fui fã dos grandes jogadores, os jogadores que fazem diferença no futebol. E o Messi é um deles.”

