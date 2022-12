Aberto cadastro de passe estudantil para 2023

Os alunos que irão utilizar o transporte coletivo de Campo Grande em 2023, já podem realizar o cadastramento e recadastramento do passe estudantil. A abertura da primeira remessa começou no dia 12 de dezembro e vai até o dia 15 de janeiro.

Para realizar o cadastro ou o recadastro é necessário a cópia do CPF (Cadastro de Pessoa Física), foto digital e acessar o site http://passe.campogrande.ms.gov.br/ e seguir o passo a passo.

No site, o aluno ou responsável precisa ficar atento para as etapas, que apresentam diferenças para quem irá realizar a reimpressão e cadastramento.

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) alerta para a importância dos alunos ou responsáveis realizarem o cadastramento o quanto antes, informou o diretor presidente da Agência, Janine de Lima Bruno. “Temos um termo de compromisso em que cada remessa é entregue em uma data. Quanto mais tardio o responsável realiza o cadastramento, mais tarde irá receber o passe”.

Serviço

O cadastro deve ser feito pelo site http://passe.campogrande.ms.gov.br/ ou aplicativo Peg Fácil. A Central de Atendimento da Agetran pode ser contata pelo telefone 156. Já a Central do Passe do Estudante fica localizada na Rua Visconde de Taunay, 318, Bairro Amambai. Para mais duvidas é possível mandar um email no endereço eletrônico [email protected] ou por meio do telefone 3314-3446

