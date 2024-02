Etapa de Campo Grande abre Circuito Nacional de Volei

Pelo segundo ano consecutivo, a capital do Mato Grosso do Sul receberá uma das nove etapas do campeonato nacional Campo Grande será sede da abertura do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2024 dos dias 21 a 25 de fevereiro. Com entrada franca, o campeonato acontece no Parque das Nações Indígenas e terá as disputas do torneio aberto e do Topo 16, que reúne os atletas mais bem colocados do ranking nacional. Serão ao menos 4 representantes do estado no circuito.

O Presidente da Federação de Voleibol de MS, José Eduardo Amâncio da Mota, o Madrugada, destacou que Campo Grande disputou receber a abertura do campeonato com outras seis cidades, mas conseguiu o evento através dos esforços do governo.

“Nós tivemos seis cidades concorrendo conosco para sediar essa competição que é uma competição importante e todo mundo quer […] e a gente conseguiu superar os nossos concorrentes e trouxemos essa etapa. O governo do estado [por meio da Fundesporte e Setesc] foi o grande parceiro para Campo Grande sediar uma competição dessa”, disse.

