BPMChoque prende mulher que filmou torturando jovem devido a dívidas de drogas em Campo Grande

No início desta tarde (19), Yasmin Silva, de 21 anos, foi presa pela equipe do BPMChoque (Batalhão de Choque) da Polícia Militar, após ser acusada de filmar torturando jovem, de 19 anos, devido a dívida de drogas e compartilhar o vídeo na rede social.

A mulher foi encontrada na residência onde mora, localizada no Bairro Jardim Veraneio, em Campo Grande e encaminhada para a DHPP (Delegacia Especializada de Repressão a Homicídios e de Proteção à Pessoa).

A vítima estava desaparecida desde o dia 14 de novembro, mas entrou em contato com a mãe relatando estar bem, mas escondida por medo depois de tudo o que aconteceu.

Os policiais tinham registrado no Boletim de Ocorrência apenas o desaparecimento da jovem feito pela mãe, e só tiveram informações de que a vítima estava sendo torturada por Yasmin, após o vídeo ser divulgado nos veículos de comunicação.

