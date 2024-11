Trem descarrila e vagões ficam destruídos às margens da MS-306, em Costa Rica

Trem contendo diversos vagões descarrilou, no início da tarde desta terça-feira (19), na MS-306, em Costa Rica, distante 327 quilômetros de Campo Grande, deixando diversos vagões completamente destruídos.

Imagem gravada por motorista que passava pelo local mostra a composição férrea caída na vegetação às margens da rodovia. Até o momento, não foi divulgada a causa do acidente, nem qual o tipo de carga que estava sendo transportado pela locomoção.

Além disso, não há registro de feridos. Como os vagões estão fora da estrada, o trânsito na região não foi afetado diretamente. Entretanto, é necessária atenção redobrada por parte dos motoristas que passarem pela região.

O acidente aconteceu no KM 32, próximo do distrito de Gaúcho Pobre.

