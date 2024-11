Polícia descobre depósito e apreende R$ 1,7 milhão em cocaína no bairro São Francisco

Policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar apreenderam, nessa segunda-feira (18), 34 quilos de cocaína avaliada em R$ 1,7 milhão. A droga estava escondida em uma residência no bairro São Francisco, em Campo Grande.

Conforme informações, os militares realizavam rondas pela região, quando avistaram uma movimentação atípica em frente a uma casa. O morador aparentava estar vigiando a frente do imóvel, enquanto vários veículos descarregavam sacolas e saíam do local rapidamente.

O homem foi abordado pelos agentes e confessou que a casa servia como depósito de cocaína em um dos cômodos. No interior da residência, foi encontrada a droga dividida em diversos tabletes. O rapaz afirmou que recebia uma quantia em dinheiro para armazenar o entorpecente.

No local foi encontrado, também, um revólver calibre 357 com seis munições intactas, além de um carregador alongado para pistola calibre 9mm. O morador foi preso e encaminhado à delegacia. Ele possui passagens por lesão corporal, estelionato, furto, violência doméstica, entre outros.

