Bombeiros realizam buscas por adolescente que se afogou no Rio Verde em Água Clara

O Corpo de Bombeiros continua as buscas por um adolescente de 13 anos, que se afogou no Rio Verde, na cidade de Água Clara, a 193 quilômetros de Campo Grande, na quinta-feira (14). O jovem foi visto pela última vez durante a tarde de ontem, e desde então equipes de resgate têm trabalhado para encontrá-lo.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as buscas iniciaram imediatamente após o ocorrido. Durante a noite, os trabalhos foram interrompidos, mas foram retomados às 5h30 desta sexta-feira (15). A operação de resgate conta com o auxílio de uma lancha, que está sendo utilizada para cobrir a extensão do rio, além de mergulhadores que realizam buscas subaquáticas.

Até o momento, não há informações precisas sobre as circunstâncias do afogamento, como se o adolescente estava acompanhado ou se se afogou enquanto nadava sozinho. Porém, o Corpo de Bombeiros alerta para o fato de que o Rio Verde, que divide os municípios de Água Clara e Ribas do Rio Pardo, é considerado impróprio para banho. O rio possui corredeiras e pedras, e a velocidade da correnteza pode aumentar significativamente após chuvas, o que o torna um local perigoso para atividades aquáticas.

“É um rio de corredeira, com pedras, e tem a Usina da Cachoeira Branca. Quando chove, a velocidade da água aumenta consideravelmente, tornando o rio impróprio para o banho”, afirmou o primeiro-tenente Cândido, comandante do 1º Subgrupamento de Bombeiro Militar do 5º Grupamento de Bombeiros.

Série de afogamentos em Mato Grosso do Sul

Este é o mais recente de uma série de afogamentos registrados no estado nos últimos meses. Desde outubro, já ocorreram pelo menos cinco casos de afogamentos em rios de Mato Grosso do Sul. O mais recente deles aconteceu no dia 10 de novembro, em Chapadão do Sul, quando um menino de 9 anos e sua tia morreram afogados enquanto brincavam no rio com a família. O menino começou a se afogar e, ao tentar salvá-lo, a tia também acabou se afogando.

Os corpos do menino e da mulher foram encontrados no dia seguinte, após intensas buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros e familiares. O menino foi localizado após cerca de 24 horas de buscas subaquáticas. Já a tia da criança foi encontrada com a ajuda de familiares, que utilizaram uma embarcação.

Outros casos de afogamento ocorreram nos municípios de Aquidauana, Cassilândia e Ivinhema, evidenciando a necessidade de redobrar a atenção e os cuidados ao frequentar áreas aquáticas, especialmente em locais com correnteza e águas turbulentas. As autoridades reforçam o alerta sobre os riscos de afogamento, especialmente em rios com características como o Rio Verde, que apresenta um alto risco para os banhistas.

