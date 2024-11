Mulher é detida por abandono de filhas e desacato em Campo Grande

Uma mulher foi detida pela Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (5) no Jardim Itamaracá, em Campo Grande, após abandonar as filhas, de 6 e 15 anos, sozinhas em casa. A ocorrência também envolveu desacato e resistência à abordagem policial. O caso foi denunciado pelo pai das crianças, que acionou os policiais após descobrir que as filhas estavam sozinhas.

De acordo com o registro policial, ao chegarem à residência, os militares constataram que a adolescente e a irmã mais nova estavam sem supervisão de um responsável. Os policiais ligaram para a mãe das meninas usando o celular da adolescente. Ao atender a ligação, a mulher declarou: “Pode levar elas, não estou nem aí. Deixe elas com o pai delas, já que ele quer. Eu estava trabalhando, saí 00h30 e passei para tomar uma cerveja”, desligando o telefone em seguida.

Minutos depois, a mulher chegou à casa conduzindo uma motocicleta. Durante a abordagem, se mostrou descontrolada, desrespeitando a equipe policial e repetindo que não se importava se as filhas fossem levadas ao pai. A situação se agravou quando a mãe se recusou a apresentar sua identificação e passou a xingar os policiais, chegando a agredir um deles com um chute na perna. Foi necessário o uso de algemas para contê-la.

A mulher foi levada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol e responderá pelos crimes de abandono de incapaz, desacato e resistência. Sua motocicleta, que estava com o licenciamento vencido, foi apreendida e encaminhada ao pátio do Detran.

As crianças ficaram sob a responsabilidade do pai, que, embora possua uma medida protetiva contra a ex-companheira, foi autorizado a cuidar das filhas a pedido da Polícia Militar.

