Boca de fumo é fechada e homem vai preso em Bonito

Nesta sexta-feira, 07/03 um ponto de venda de entorpecentes foi fechado no município de Bonito. Um homem de 22 anos de idade acabou preso em flagrante por tráfico de drogas.

A polícia cumrpia um mandado de busca e apreensão e então a casa do suspéito foi localizada na Vila Machado. No local, um tablete de maconha, porções já embaladas e diversos apetrechos relacionados ao comércio de entorpecentes. A droga totalizou 394,5 gramas.

Foi dada voz prisão ao homem que confessou o crime e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Bonito, onde foi formalizado o flagrante.

A prisão foi realizada pela polícia civil, por intermédio da Delegacia de Bonito.

