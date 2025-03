“Enem dos Professores”: primeira edição da Prova Nacional Docente será no segundo semestre

Exame avaliará 17 áreas do conhecimento e poderá ser utilizado na contratação de professores para a educação básica

O Ministério da Educação (MEC) anunciou que a primeira edição da Prova Nacional Docente (PND) será aplicada no segundo semestre de 2025. O exame, também conhecido como “Enem dos Professores”, tem como objetivo avaliar candidatos em 17 áreas do conhecimento e poderá ser utilizado por secretarias de educação estaduais, municipais e do Distrito Federal como critério único ou complementar na seleção de docentes para a educação básica.

A PND será composta por questões gerais de formação docente e específicas de cada área avaliada, utilizando a matriz de referência do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes das Licenciaturas (Enade das Licenciaturas). As áreas contempladas na primeira edição incluem: artes visuais, ciências biológicas, ciências sociais, computação, educação física, filosofia, física, geografia, história, letras (inglês), letras (português), letras (português e espanhol), letras (português e inglês), matemática, música, pedagogia e química.

A adesão das secretarias de educação ao uso dos resultados da PND é voluntária e pode ser formalizada até o dia 17 de abril de 2025, por meio do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (Simec). Após a adesão, as secretarias devem cadastrar seus editais de seleção até 25 de junho, especificando como a nota da PND será utilizada no processo seletivo.

A PND será aplicada anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e é voltada para concluintes de licenciaturas e licenciados. A expectativa é que o exame unifique e padronize a avaliação de futuros docentes, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação básica no país.

