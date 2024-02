Polícia realiza reconstituição em inquérito que apura homicídio de adolescente em Campo Grande

A Polícia Civil realizou na última semana uma reprodução simulada dos fatos (reconstituição) em inquérito que apura homicídio de adolescente de 17 anos, ocorrido em setembro de 2023, no bairro Canguru, em Campo Grande.

Por meio da Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), a reconstituição da cena do crime visa elucidar detalhes do dia que a vítima foi morta com um disparo de arma de fogo no rosto, no interior de um condomínio em que morava.

Na noite dos fatos, uma vizinha dele foi presa em flagrante, por homicídio culposo (sem a intenção de matar) e por posse irregular de arma de fogo. A mulher alegou que iria emprestar a arma ao adolescente e, ao manuseá-la, o revólver disparou acidentalmente. Ela permanece presa até hoje, preventivamente.

No curso da investigação, foram ouvidas diversas testemunhas, analisadas imagens de câmeras do local e realizados vários exames periciais. Após o encerramento do inquérito, surgiram informações contraditórias sobre como os fatos teriam ocorrido, levantando a possibilidade de que a suspeita tivesse matado a vítima intencionalmente.

Diante de tais circunstâncias, o delegado de polícia que preside a investigação decidiu realizar a reconstituição, para o esclarecimento de alguns pontos que ainda estão obscuros. Cerca de vinte policiais, dentre delegados, agentes e peritos participaram da reconstituição, que contou com o apoio operacional de uma equipe do Garras, para conter qualquer distúrbio.

