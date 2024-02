Corumbaense vence Ivinhema e garante lugar nas quartas de final

Carijó fez 4 a 1 no Arthur Marinho e, com nove pontos, tem a terceira posição do Grupo B garantida

Depois de quatro tropeços, a reabilitação do Corumbaense no Campeonato Sul-Mato-Grossense foi em grande estilo e com classificação. Neste sábado (24), pela oitava rodada da primeira fase, o Carijó da Avenida recebeu o lanterna Ivinhema e emplacou 4 a 1.

A goleada, associada à vitória do Aquidauanense sobre o Novo por 2 a 0, valeu ao Corumbaense vaga nas quartas de final. Agora, o Grupo B tem o Dourados AC na liderança, com 13 pontos, o Azulão da Princesa em segundo com 12 e o time de Corumbá vem em seguida com nove.

A última vaga da chave está em disputa entre Novo, com cinco pontos e mais um jogo a realizar (DAC em casa), e o Ivinhema, lanterna com quatro pontos, e mais duas partidas pela frente (Aquidauanense em casa e DAC, fora).

Com informações FFMS cm Diário Corumbaense