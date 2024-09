Bebê que foi afogada em uma bacia de água pela própria mãe recebe alta do CTI

Mesmo com alta, a menina ainda terá alguns cuidados médicos na Enfermaria de Cuidados Intermediários pediátrica

Nesta quarta-feira (25), a bebê de 8 meses que foi afogada em uma bacia de água pela própria mãe, recebeu alta do CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital Santa Casa após passar por traqueostomia.

Mesmo com a alta, a menina ainda terá alguns cuidados médicos na ECI (Enfermaria de Cuidados Intermediários) pediátrica. O caso ocorreu no dia 3 de setembro, em São Gabriel do Oeste, quando a mãe afogou a bebê em uma bacia que utilizava para dar banho nela. A avó quem encontrou a menina desacordada submersa na água e acionou a policia.

A pequena foi encaminhada em estado gravíssimo para o hospital de São Gabriel do Oeste, mas foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande. A mãe foi presa em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. Os policiais também confirmaram que a mulher era usuária de drogas e tinha problemas psiquiátricos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram