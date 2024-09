Rapaz é baleado no abdômen na região do Bairro Guanandi

Nesta tarde (25), um homem, de 23 anos, foi socorrido pela Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) após ser baleado no abdômen, na região do bairro Guanandi, próximo à Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande.

O rapaz foi andado até a 6ª Delegacia de Polícia Civil, no Tijuca para pedir ajuda e as equipes da Polícia Militar e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram solicitadas até o local.

Após os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado para a Santa Casa com quadro clínico estável.

Na intenção de saber detalhes sobre o que poderia ter acontecido para que o rapaz fosse alvejado, os militares questionaram sobre a tentativa de homicídio, mas ele não entrou muito em detalhes.

O caso segue sendo investigado pela Policia.

