Mariana foi morta pelo marido com 58 facadas na frente dos dois filhos em Ivinhema

Mariana Agostinho Defensor, de 32 anos, foi encontrada morta com 58 perfurações de faca, nessa terça-feira (24), em um canavial localizado na zona rural de Ivinhema, distante 287 quilômetros de Campo Grande. O marido dela, Jailton Pereira dos Santo, de 33 anos, confessou o crime e foi preso em flagrante.

Durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira (25), o delegado Gustavo Oliveira dos Santos detalhou o caso que foi registrado como feminicídio.

A briga começou no domingo (22), quando o casal tinha uma festa para ir, mas Mariana se recusou a sair de casa e Jailton foi sozinho. Ao retornar à casa, ambos começaram a discutir por conta do horário em que o homem havia retornado.

À polícia, o autor afirmou que colocou a esposa dentro do carro junto das duas filhas, de 1 e 3 anos. Jailton dirigiu até uma região de canavial e, no local, a discussão se intensificou. Foi nesse momento que ele pegou um canivete e desferiu 58 golpes contra a mulher. Destes, 17 foram na região do rosto que ficou desfigurado.

O crime aconteceu na frente das crianças que, segundo ele, não esboçaram nenhuma reação durante o ataque. Em seguida, ele retirou o corpo da vítima do veículo e o arrastou por cerca de 8 metros para dentro do canavial, onde foi abandonado.

Após o crime, o autor foi até a casa da mãe de Mariana, onde deixou as filhas. Depois, dirigiu sem rumo, parando em uma área da zona rural da cidade. Lá, andou de sítio em sítio pedindo uma corda para os moradores, alegando que o carro havia quebrado e precisava puxá-lo.

Após algum tempo, o investigado conseguiu a corda e retornou ao veículo, quando ligou para uma pessoa dizendo que tiraria a própria vida e indicou a localização exata de onde estaria. Entretanto, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados e chegaram rapidamente ao local, conseguindo resgatar o homem com vida.

Ele foi socorrido até o hospital da cidade, onde foi intubado devido os ferimentos. Entretanto, no dia seguinte, acordou e se auto extubou. Jailton foi levado à enfermaria, mas os profissionais da saúde decidiram acionar a polícia devido o risco que corriam, além dele poder fugir a qualquer momento.

Quando questionado, confessou o crime e foi preso em flagrante. Nesta quarta-feira (25), na delegacia, foi interrogado e descreveu tudo o que aconteceu. Ele responderá por feminicídio qualificado pelo motivo fútil, além de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

