Bebê morre após carro bater em vacas soltas na MS-430; mãe e motorista ficam feridos

Um bebê de 5 meses, identificado como Rian Rafael, morreu na noite desta terça-feira (8) após um grave acidente na rodovia MS-430, entre São Gabriel do Oeste e Rio Negro. O carro onde ele estava, um Fiat Uno, colidiu com duas vacas soltas na pista, por volta das 19h30, próximo à Fazenda Recreio.

Além do bebê, a mãe da criança e o motorista também ficaram feridos. Populares prestaram os primeiros socorros antes da chegada do Samu e dos bombeiros. Rian chegou a ser intubado no Hospital de São Gabriel do Oeste, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu antes de ser transferido para Campo Grande.

A mãe, em estado grave, foi encaminhada para a capital. O motorista foi socorrido com dores no tórax. A Polícia Militar controlou o trânsito e investiga as circunstâncias do acidente, incluindo a responsabilidade pela presença dos animais na pista.