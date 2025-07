Gaeco deflagra operação contra o tráfico em Campo Grande após apreensão de drogas em cilindros

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) deflagrou na manhã desta quarta-feira (9) uma operação contra o tráfico de drogas em Campo Grande. A ação mobiliza dezenas de agentes em vários bairros da cidade e conta com o apoio do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

Informações preliminares indicam que ao menos 30 mandados estão sendo cumpridos. Um dos alvos seria morador do bairro Moreninhas, na região sul da capital. Até o momento, não há confirmação oficial sobre apreensões de drogas ou dinheiro durante a ofensiva.

A operação é desdobramento de uma apreensão feita ainda em 2024, quando os investigadores encontraram drogas escondidas em cilindros de oxigênio transportados por um caminhão que seguia de Corumbá com destino à capital. Na ocasião, o motorista afirmou que faria apenas um “bate e volta”, mas demonstrou comportamento extremamente nervoso e agitado, o que chamou a atenção dos policiais.

Durante a abordagem, os agentes perceberam que os cilindros apresentavam um peso e textura incomuns. Ao abrir uma das válvulas, encontraram tabletes de entorpecentes no interior do recipiente. No total, foram abertos 11 cilindros, que escondiam:

– 137 tabletes de cocaína, pesando 146,860 quilos;

– 250 tabletes de pasta base de cocaína, somando 267 quilos;

– 8 invólucros de haxixe marroquino, pesando 7 quilos;

– 4 invólucros de “supermaconha” (skunk), com 2,250 quilos.

O caso levou os investigadores a identificar uma possível rota estruturada para o transporte de grandes cargas de drogas, que estariam sendo disfarçadas em cargas comuns para burlar a fiscalização nas rodovias.

A operação desta quarta-feira tem como objetivo desarticular o grupo criminoso envolvido nessa logística de tráfico. Os mandados incluem prisões, buscas e apreensões em residências e outros imóveis ligados aos investigados.

O Gaeco ainda não divulgou os nomes dos alvos ou o balanço oficial da operação, que segue em andamento. A investigação continua para identificar todos os integrantes da organização criminosa e os responsáveis pela logística do transporte das drogas.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais