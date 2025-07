Motorista perde controle e bate em árvore após quebra de direção na Avenida Ceará, em Campo Grande

Uma motorista colidiu contra uma árvore na manhã desta quarta-feira (9), após perder o controle da direção de um veículo de passeio na Avenida Ceará, uma das vias mais movimentadas de Campo Grande. O acidente aconteceu por volta das 7h30, em frente a uma universidade localizada na região.

De acordo com informações repassadas à reportagem, a condutora seguia sozinha no veículo, sentido bairro-centro, quando passou por uma lombada elevada. Ao atravessar o redutor de velocidade, ela perdeu o controle da direção e acabou atingindo a estrutura de proteção de uma árvore na calçada.

Testemunhas relataram que a causa do acidente pode ter sido a quebra da barra de direção do carro, o que teria impossibilitado a motorista de manter o controle do veículo. Apesar do forte impacto, ela não sofreu ferimentos, graças ao acionamento dos airbags.

O veículo teve a lateral e a frente completamente destruídas. O trânsito no trecho chegou a ficar lento durante o atendimento à ocorrência, mas já foi normalizado.

A motorista foi atendida no local e dispensou encaminhamento médico. O caso será registrado pelas autoridades de trânsito, que devem apurar as circunstâncias do acidente e confirmar se houve falha mecânica no veículo.

