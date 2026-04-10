Vendedor ambulante morre após passar mal no show do Guns N’ Roses em Campo Grande

Leandro fez aniversário no dia 7 de abril, dois dias  antes de morrer - Foto: Redes Sociais
Leandro fez aniversário no dia 7 de abril, dois dias  antes de morrer - Foto: Redes Sociais

Um homem, identificado como Leandro Pereira Alfonso, de 36 anos, morreu após sofrer um infarto durante o show da banda internacional Guns N’ Roses, que aconteceu na noite dessa quinta-feira (9), em Campo Grande.

Segundo informações divulgadas, ele passou mal enquanto estava na entrada do autódromo e foi socorrido, inicialmente, por pessoas que aguardavam na fila para entrar no show. Conforme testemunhas, o atendimento do Corpo de Bombeiros demorou mais de 1 horas para chegar.

De acordo com a esposa, que preferiu não se identificar, o homem trabalhava como motorista de aplicativo e estava no local vendendo água para o público que chegava ao evento, afim de fazer uma ‘renda extra’.

 Apesar do socorro, o homem não resistiu. Segundo a família, ele tinha histórico de pressão alta.

Ainda conforme relato das pessoas que presenciaram o momento de tensão, o corpo permaneceu no local até por volta das 4h da manhã, quando a funerária fez a remoção.

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