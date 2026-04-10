Vendedor ambulante morre após passar mal no show do Guns N’ Roses em Campo Grande

Um homem, identificado como Leandro Pereira Alfonso, de 36 anos, morreu após sofrer um infarto durante o show da banda internacional Guns N’ Roses, que aconteceu na noite dessa quinta-feira (9), em Campo Grande.

Segundo informações divulgadas, ele passou mal enquanto estava na entrada do autódromo e foi socorrido, inicialmente, por pessoas que aguardavam na fila para entrar no show. Conforme testemunhas, o atendimento do Corpo de Bombeiros demorou mais de 1 horas para chegar.

De acordo com a esposa, que preferiu não se identificar, o homem trabalhava como motorista de aplicativo e estava no local vendendo água para o público que chegava ao evento, afim de fazer uma ‘renda extra’.