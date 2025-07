Bebê de sete meses é deixado sozinho em hospital em Rio Verde de Mato Grosso

Um bebê de apenas sete meses foi deixado sozinho durante a madrugada de sexta-feira (4) no Hospital Geral Paulino Alves da Cunha, em Rio Verde de Mato Grosso, município localizado a 203 quilômetros de Campo Grande. A Polícia Civil investiga o caso como possível abandono de incapaz.

Segundo informações preliminares, a mãe da criança teria deixado o hospital na tarde de quinta-feira (3), informando à equipe de enfermagem que retornaria em breve para buscar roupas em casa. No entanto, ela não voltou e nem atendeu às tentativas de contato feitas pelo hospital.

Ainda de acordo com o site, a mulher deixou o bebê sob os cuidados de um homem que alegou ser tio da criança. No entanto, ao ser questionado pelos profissionais da unidade de saúde, o homem negou qualquer vínculo de parentesco e acabou deixando o local, deixando a criança desacompanhada.

Sem conseguir contato com a mãe, a equipe hospitalar acionou a Polícia Militar por volta das 2h da madrugada. A ocorrência foi registrada, e o Conselho Tutelar foi imediatamente acionado para acompanhar o caso.

Durante as buscas, uma conselheira tutelar informou que havia conseguido localizar um responsável legal para a criança, que permaneceu no hospital sob cuidados médicos e de proteção social. Apesar disso, a mãe ainda não havia sido encontrada até o momento do registro da ocorrência.

O caso foi formalizado como abandono de incapaz e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde, que dará continuidade às investigações.

A legislação brasileira considera crime abandonar pessoa incapaz de se defender, sob sua guarda ou vigilância, com pena que pode variar de seis meses a três anos de detenção, podendo aumentar em caso de agravantes. O Conselho Tutelar deve acompanhar o estado de saúde e bem-estar da criança enquanto as autoridades apuram os fatos.

