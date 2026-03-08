Bebê de 4 meses é internado após ser encontrado com ferimentos Campo Grande

Criança foi socorrida e levada à Santa Casa; Pai é suspeito do crime

Um bebê de apenas quatro meses precisou ser levado para atendimento médico na madrugada deste domingo (8), em Campo Grande, após ser encontrado com diversos ferimentos dentro da casa onde mora, no bairro Jardim Inápolis.

Segundo o boletim de ocorrência, o bebê apresentava hematomas nas costas e no braço esquerdo, além de marcas de mordida na parte superior do tórax. Também foram observados ferimentos na região da boca, dos olhos, do nariz e da orelha.

O bebê foi encaminhada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Santa Casa, onde recebeu cuidados médicos.

O caso começou a ser descoberto quando a irmã da criança, uma menina de 5 anos, saiu da residência chorando e pediu ajuda a familiares que estavam nas proximidades. Segundo o relato da menina, o pai estaria agredindo o bebê e ela própria teria sido atingida com um tapa.

Diante da situação, parentes foram até a casa e encontraram o bebê machucado. Em seguida, acionaram o socorro e comunicaram o ocorrido às autoridades.

A mãe da criança estava trabalhando em uma lanchonete próxima no momento do episódio e foi avisada para acompanhar o atendimento médico do filho.

O pai da criança, de 26 anos, foi localizado dentro da residência e acabou detido. Testemunhas relataram que ele teria ingerido bebida alcoólica e utilizado drogas antes das agressões.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e é investigado como tortura qualificada e lesão corporal.

