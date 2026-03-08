Jovem de 27 anos morre após acidente de moto na madrugada em Dourados

Vítima chegou a ser socorrida e levada ao Hospital da Vida, mas não resistiu aos ferimentos

Um acidente registrado na madrugada deste domingo (8) terminou com a morte de um jovem de 27 anos em Dourados, cidade localizada na região sul de Mato Grosso do Sul.

A vítima foi identificada como José Leonir Souza Silva, morador do bairro Estrela Verá. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital da Vida (HV), unidade de referência em atendimentos de urgência na cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito foi registrado por volta das 3h20.

De acordo com as informações disponíveis até o momento, o jovem conduzia uma motocicleta modelo Biz pelo prolongamento da Avenida Marcelino Pires quando perdeu o controle da direção e acabou atingindo uma árvore às margens da via.

Após o impacto, equipes de resgate foram acionadas e prestaram atendimento no local antes de encaminhar a vítima ao hospital. Ainda não há detalhes sobre o que pode ter provocado a perda de controle da motocicleta.

As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas para esclarecer como ocorreu a colisão.

