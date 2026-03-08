Homem de 41 anos morre após agressão nas proximidades de bar no Piratininga em Campo Grande

Caso ocorreu na manhã deste domingo (8); suspeitos deixaram o local após o ataque

Um homem identificado como Isaac Ferreira da Silva, de 41 anos, morreu na manhã deste domingo (8) após ser agredido nas proximidades de um bar localizado na Rua Carlota, no bairro Piratininga, em Campo Grande.

O homem teria sido atingido com golpes de um pedaço de madeira, principalmente na região do rosto. Após a agressão, os envolvidos deixaram o local e não foram encontrados.

Antes do episódio, Isaac chegou a ligar para um irmão, que atua como guarda civil metropolitano, pedindo ajuda. Durante a ligação, ele relatou que dois homens estariam atrás dele. O agente foi até o local após receber o pedido de socorro, mas quando chegou a vítima já estava sem vida.

Equipes foram acionadas para atender a ocorrência e realizar os procedimentos no local.

Informações iniciais indicam que o episódio pode ter ocorrido após um desentendimento nas imediações do bar. No entanto, a motivação e as circunstâncias do caso ainda não foram esclarecidas.

