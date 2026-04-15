Bebê de 2 meses morre após dar entrada em hospital de Nova Andradina

Um bebê de dois meses morreu na manhã desta quarta-feira (15), após dar entrada no Hospital Regional de Nova Andradina, cidade distante 298 quilômetros de Campo Grande. A Polícia Militar foi acionada por funcionários da unidade.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 7h, a mãe chegou ao pronto-socorro com a criança já em parada cardiorrespiratória. Diante da situação, a equipe médica iniciou imediatamente os procedimentos de reanimação.

Uma segunda médica foi chamada para auxiliar nas manobras, mas, apesar das tentativas, o bebê não resistiu e teve o óbito confirmado.

Ainda segundo as informações, a mãe acordou, amamentou o bebe e voltou a dormir. Quando despertou novamente, a criança já n apresentava sinais vitais.

Após o caso, equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais) e a autoridade policial estiveram no hospital para os procedimentos iniciais.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.