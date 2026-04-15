PRF apreende eletrônicos e 3 mil maços de cigarros após perseguição em Sidrolândia

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu uma carga de eletrônicos e cigarros na manhã desta quarta-feira (15). O caso aconteceu em Sidrolândia cidade distante 70 quilômetros de Campo Grande.

Durante fiscalização na BR-060, os policiais deram ordem de parada a um veículo Renault/Logan, mas o condutor desobedeceu e iniciou fuga. Foi realizado acompanhamento tático, que seguiu até o perímetro urbano do município.

Durante a tentativa de escapar, o motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra o muro de uma residência. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

No interior do veículo, os policiais encontraram 110 celulares, 24 notebooks, 10 tablets e 3 mil maços de cigarros.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal em Campo Grande.