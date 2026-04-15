Após feminicídio, polícia investiga violação de túmulo e suspeita de necrofilia em MS

Sepulcro de vítima foi encontrado aberto três dias após o crime; perícia apura o que ocorreu com o corpo

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul instaurou investigação para apurar a violação do túmulo de Vera Lúcia da Silva, vítima de feminicídio registrado no último domingo (12), no município de Eldorado.

De acordo com a corporação, a ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira (15), por volta das 7h, após a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul ser acionada com a denúncia de que o sepulcro havia sido violado. No local, a irregularidade foi confirmada, e equipes da perícia criminal e de uma funerária foram chamadas para os procedimentos necessários.

Durante as primeiras diligências, surgiram indícios de que o caso pode envolver ato ilícito de extrema gravidade com o cadáver, incluindo a suspeita de necrofilia. A hipótese, no entanto, ainda depende de confirmação por meio de exames periciais.

As investigações seguem em andamento para identificar o autor, esclarecer as circunstâncias e confirmar o que ocorreu com o corpo. A Polícia Civil informou que, por enquanto, não divulgará outros detalhes para não comprometer os trabalhos.

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