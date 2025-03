Bebê de 2 anos morre afogado em piscina de salão de festas em Campo Grande

Um bebê de 2 anos morreu afogado neste domingo (9), no final da tarde, em uma piscina de um salão de festas no bairro Jóquei Clube, em Campo Grande. A criança estava brincando sem boia e, em determinado momento, escorregou para a parte funda da piscina sem que os familiares percebessem. De acordo com a polícia, o menino foi encontrado aproximadamente 10 minutos depois, no fundo da piscina.

A família, inicialmente, acreditou que a criança tivesse saído para a rua e começou a procurá-la. Foi somente após algum tempo que perceberam que ele estava no fundo da piscina. O bebê foi socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Universitário, mas não resistiu e faleceu.

A Polícia Civil e peritos estiveram no local realizando os procedimentos necessários. O caso foi registrado como afogamento e está sendo investigado.