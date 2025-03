Motorista é preso após atropelar adolescente de 17 anos em Dourados

Um motorista de 34 anos foi preso em flagrante por homicídio culposo após atropelar e matar o adolescente Ruan Ramos Ribeiro, de 17 anos, no final da tarde deste domingo (9). O acidente ocorreu na rodovia MS-156, que liga Dourados a Itaporã.

O adolescente, que tentava atravessar a rodovia, foi atingido pelo Ford Fusion que seguia de Itaporã para Dourados. Após o atropelamento, o condutor, morador de Itaporã, fugiu do local, alegando questões de segurança. No entanto, ele se dirigiu até a sede do Corpo de Bombeiros de Dourados, onde comunicou o ocorrido e permaneceu à disposição das autoridades.

Segundo informações do site local, Dourados News, o motorista passou por teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool. Ele afirmou, em seu depoimento, que o adolescente teria pulando na frente do veículo, tornando impossível evitar a colisão. A Perícia Técnica ainda investiga as circunstâncias do acidente para confirmar a dinâmica dos fatos.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Imol (Instituto Médico Odontológico Legal), onde passará por exame de necrópsia antes de ser liberado para sepultamento.

A Polícia Civil está conduzindo a investigação e o motorista ficará à disposição da Justiça. A fiança foi fixada em R$ 7.060, e, caso seja paga, ele poderá responder ao processo em liberdade.