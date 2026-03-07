Bebê de 2 anos é socorrida após cair em piscina durante confraternização em Campo Grande

Uma bebê de dois anos foi socorrida após cair em uma piscina no bairro Nova Campo Grande, na Capital. O caso ocorreu na manhã deste sábado (7), durante uma confraternização familiar em alusão ao Dia da Mulher.

Conforme as informações iniciais, a criança caiu em uma piscina infantil enquanto a família participava do encontro.

Familiares acionaram o Corpo de Bombeiros, que enviou equipes ao local para prestar atendimento.

A menina foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica. Segundo relatos, a criança estava acompanhada da mãe no momento do atendimento. O estado de saúde não foi detalhado.