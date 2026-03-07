Após briga por ciúmes, homem incendeia roupas da esposa e destrói casa em Nova Andradina

Um venezuelano de 32 anos foi preso em flagrante após provocar um incêndio na casa onde morava com a esposa, em Nova Andradina, município a cerca de 300 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, ele colocou fogo nas roupas da companheira durante uma discussão na madrugada deste sábado (7).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada por volta das 2h depois que vizinhos ouviram gritos e perceberam uma briga entre o casal em uma residência no Bairro São Vicente de Paula. Quando os policiais chegaram, o imóvel já estava tomado pelas chamas.

À polícia, a mulher contou que ela e o marido haviam ingerido bebida alcoólica antes de iniciarem uma discussão motivada por ciúmes. Durante o desentendimento, o homem passou a exigir que ela deixasse a casa, alegando que os móveis haviam sido comprados por ele.

A vítima disse que se recusou a sair por não ter para onde ir. Ainda conforme o relato, o agressor tentou expulsá-la à força, puxando-a pelos cabelos. Em seguida, ele pegou peças de roupa da esposa dentro do quarto e ateou fogo.

O incêndio se espalhou rapidamente, atingindo o colchão e outros objetos da residência. Moradores da região perceberam a situação e acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.

As equipes conseguiram controlar as chamas, mas a casa ficou bastante danificada. O suspeito foi detido no local e encaminhado à delegacia.

O caso foi registrado como violência doméstica, dano e incêndio em casa habitada.