MS amanhece com sol, mas previsão indica tempestades e ventos de até 100 km/h no decorrer do dia

O sábado (7) começou com sol em diversas cidades de Mato Grosso do Sul, mas a previsão indica mudança no tempo ao longo do dia. Instabilidades atmosféricas devem avançar pelo Estado, com possibilidade de tempestades acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Mato Grosso do Sul está sob dois alertas de tempestade. O primeiro, de nível laranja, abrange todos os municípios e indica previsão de chuvas entre 30 mm/h e 60 mm/h ou acumulados de 50 mm a 100 mm por dia. Também são esperados ventos intensos, que podem variar entre 60 km/h e 100 km/h, além de possibilidade de queda de granizo.

O segundo alerta, de nível amarelo, prevê chuvas entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm por dia, com ventos de 40 km/h a 60 km/h em 79 municípios do Estado.

Segundo o instituto, as condições podem provocar cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, descargas elétricas e alagamentos em algumas regiões.