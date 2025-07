Bebê de 1 ano morre após se afogar em balde no Jardim das Macaúbas, na Capital

No final da manhã desta terça-feira (22), um bebê, de aproximadamente um ano e dois meses, identificado como Weryck Macedo, foi encontrado afogado dentro de um balde, no quintal da residência, pelo irmão de 11 anos. O caso aconteceu bairro Jardim das Macaúbas, em Campo Grande.

Segundo informações preliminares, no momento do acidente, a mãe não estava em casa e o pai estava dormindo enquanto as crianças assistiam TV na sala. O bebê teria caído dentro de um balde com água na parte dos fundos da residência. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, mas sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

O técnico de enfermagem responsável, acionou a presença da Polícia Militar e registrou o caso. O corpo foi levado para o Imol (Instituto Médico e Odontológico Legal) e liberado para o velório ocorrido na manha desta quarta-feira (23).

O caso segue sendo investigado.