Preta Gil será velada no Theatro Municipal do Rio em cerimônia aberta ao público na sexta-feira

O corpo da cantora Preta Gil será velado nesta sexta-feira (25) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em cerimônia aberta ao público. O velório acontecerá das 9h às 13h (horário de Brasília), conforme comunicado divulgado nas redes sociais da artista. Preta morreu no último domingo (20), aos 50 anos, em decorrência de um câncer no intestino com metástases.

Além do desejo de ser velada no imponente teatro, localizado no Centro do Rio, mesma região onde desfilam os megablocos de Carnaval, Preta Gil também expressou à família o pedido de que seu cortejo fosse feito em um trio elétrico. Ainda não há informações oficiais sobre a chegada do corpo da cantora ao Brasil.

Nessa terça-feira (22), a Prefeitura do Rio de Janeiro homenageou a artista ao batizar o circuito de blocos de carnaval da cidade com seu nome. A medida reconhece a importância de Preta Gil para a cultura e para o Carnaval carioca, especialmente como fundadora e símbolo do Bloco da Preta, um dos maiores do país.

Luta contra o câncer

Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023. Submetida à quimioterapia e cirurgia, celebrou o fim do tratamento em dezembro daquele ano. No entanto, em agosto de 2024, a doença retornou com agressividade. Foram identificados quatro tumores: dois em linfonodos, um no ureter e uma metástase no peritônio.

Em busca de alternativas terapêuticas, a cantora viajou aos Estados Unidos para consultar especialistas e iniciou um novo tratamento. Em janeiro de 2025, ela anunciou que passaria a usar uma bolsa de colostomia definitiva. Nos últimos dias, já bastante debilitada, Preta retornou ao Brasil para se despedir de amigos e familiares.

A cerimônia de despedida, segundo a assessoria de seu pai, o cantor Gilberto Gil, seguirá os últimos desejos da artista. O velório no Theatro Municipal será uma homenagem à sua trajetória na música, no ativismo e na vida pública, sempre marcada pela força, alegria e autenticidade.

A data do cortejo ainda será divulgada. O que já se sabe é que será do jeito que ela sonhou: com música, em um trio elétrico, cercada pelo carinho de quem a amou.

