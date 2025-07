Puccinelli volta a aventar possibilidade de o MDB estar na chapa majoritário com Riedel e Reinaldo

“Eduardo Riedel será candidato à reeleição pelo PP, Reinaldo candidato a senador e pelo PL e a senadora Tereza Cristina reivindicou indicar um nome para o Senado ou a vice ao Governo. É aí que a Federação MDB-Republicanos entra na composição”. Esta foi a afirmação do ex-governador André Puccinelli ao Jornal O Estado, ao analisar as últimas articulações para a disputa eleitoral de 2026.

André ainda negou qualquer possibilidade de aproximação com o PT, como chegou a ser ventilado nesta semana pelo deputado federal Vander Loubet que pretende procurar o ex-governador, líder do MDB local, que se opõe ao apoio do partido à reeleição do presidente Lula. O primeiro nome no MDB a ser procurado foi a ex-senadora Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, pelo presidente Lula, que gostaria de vê-la concorrendo ao Senado.

Puccinelli, ao ser procurado pela reportagem, bem ao seu estilo, debochou de uma possível proposta de aproximação a ser apresentada pelo futuro presidente regional do Partido dos Trabalhadores. “A resposta será kkkkkkk”. Afirmou o ex-governador que relembrou todas as vezes que disputou eleições contra candidatos petistas, incluindo o atual deputado estadual Zeca e o ex-senador Delcídio Amaral.

Vander

Após convidar o ex-deputado Fábio Trad para se filiar ao PT e, possivelmente, disputar o governo, o deputado federal Vander Loubet iniciará conversas com lideranças do MDB em Mato Grosso do Sul. A filiação de Fábio Trad já estaria programada para acontecer no mês de agosto após uma reunião com a direção nacional do partido em Brasília.

Vander Loubet espera contar também com a influência da direção nacional do MDB e das articulações que devem influenciar inclusive a escolha do futuro candidato a vice-presidente na chapa a ser encabeçada por Lula e que hoje está com Geraldo Alckmin, mas que pode ser destinada ao MDB.

